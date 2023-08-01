罗德 RØDE 推出 Wireless GO II TX 麦克风无线发射器，国行价 895 元

IT之家 8 月 1 日消息，麦克风品牌罗德 RØDE 推出了 Wireless GO II TX 无线发射器单品，国行价 895 元。

Wireless GO II TX 是一款多功能且小型的无线发射器，可以用于采访、电影制作以及广泛的内容创作。该设备配有内置麦克风，可以将其夹在衣服上，或者固定在腰带或悬臂支架上，还能通过 3.5mm 模拟输入插入领夹麦克风使用。

Wireless GO II TX 可以在发射器本身录制超过 40 小时的音频，或通过 RØDE 的 Series IV 2.4GHz 无线传输方式传送音频，最大传输距离可达 200 米（视线范围内）；内置可充电锂电池，最长续航时间达 7 小时。

IT之家注：此产品需要搭配 RØDE Series IV 接收器（如 Wireless GO II RX、Wireless ME RX、RØDECaster Pro II 或 RØDECaster Duo）一起使用。

RØDE Wireless GO II 发射器（TX）现已发售，国内官方售价 895 元。

此外，罗德推出了 Wireless GO II 充电盒新品，可以容纳两个发射器和一个接收器，并为所有三个设备提供额外的两次充电，让续航时间提高到 21 小时。

这款充电盒采用硬壳外壳和拉链设计，不仅能为 Wireless GO II 提供充电，还能当作麦克风的保管盒子，国内官方售价 595 元。

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