消息称华中科技大学团队成功合成具备抗磁性的 LK-99“室温超导晶体”，现已通过迈斯纳效应验证

IT之家 8 月 1 日消息，B站up 主 @关山口男子技师 现放出了华中科技大学合成并验证“LK-99”的视频。

从视频中我们可以看出这颗晶体的抗磁性效果（部分悬浮）。但据他所说，这颗晶体虽然存在抗磁性，但比较弱，也没有所谓的“零阻”，整体表现就像是半导体曲线。他认为，LK-99 就算具备超导相，也是微量的超导杂质，无法形成连续的超导通路。

据称，华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽，在常海欣教授的指导下，成功首次验证合成了可以磁悬浮的 LK-99 晶体，该晶体悬浮的角度比 Sukbae Lee 等人获得的样品磁悬浮角度更大，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。

不过他也提到，目前该团队只验证了迈斯纳效应，因为要对这一片只有几十微米大小的样品进行测电阻的话会破坏样品。

IT之家注：迈斯纳效应（Meissner effect）是超导体从一般状态相变至超导态的过程中对磁场的排斥现象，于 1933 年时被瓦尔特・迈斯纳与罗伯特・奥克森菲尔德（Robert Ochsenfeld）在量度超导锡及铅样品外的磁场时发现。

简单来说，在弱场下超导体几乎“排斥”掉所有的磁通量，因此磁力线无法穿透超导体，因此在迈斯纳效应下电导率可被视为无限，即超导体的一种定义。

在有磁场的情况下，该样品被冷却至它们的超导相变温度以下。在相变温度以下时，样品几乎可以抵消掉所有里面的磁场，而他们只是间接地探测到这个效应。

另一方面，因为超导体也要遵守磁通量守恒定律，所以当里面的场减少时，外面的场就会增加。这项实验最早证明超导体不只是完美的导电体，并为超导态提供一个独特的定义性质。

值得一提的是，就目前在复现“室温超导”的全世界各大机构中，似乎只有华中科技大学实现了部分成功。

前段时间还有一张关于华中科技大学胡希伟教授的微信截图（可信度未知）在网上流传，他表示已复现其磁性，但超导相含量太低。

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