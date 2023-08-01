《英雄联盟》12 周年“战斗之夜”8 月 19 日开启，免费送皮肤

IT之家 8 月 1 日消息，据《英雄联盟》官方消息，《英雄联盟》12 周年“战斗之夜”8 月 19 日开启，召唤师们现在可以开始累计战斗积分，积分越高宝箱等级越高，8 月 19 日完成 1 场对局即可领取皮肤。

IT之家附《英雄联盟》战斗之夜活动简介：

8 月 19 日战斗之夜

同时完成以下两个任务，即可领取战斗之夜“宝箱钥匙”，用于解锁十二周年战斗之夜宝箱：

1、任务一：8 月 19 日当天在任意大区，完成 1 场任意模式对局；

追赶任务：若 8 月 19 日当天未能完成对局，则可通过在 8 月 27 日 23:59 分前完成累计 3 场任意模式对局完成该条件；

2、任务二：在 8 月 7-8 月 27 日期间，累计登录 1 次掌上英雄联盟。

双人结盟，积分共享

战斗积分获取方式上，除了常规的游戏任务、周年庆任务、平台任务等方式，今年召唤师们还可通过好友结盟的方式，无需组队游戏，即可与好友共同累计积分，加速总分进程!

战斗之夜宝箱奖励

战斗之夜宝箱按照开启所需要的总分划分为以下 5 种，其中每升一级宝箱将按以下规则刷新

1、0 分 (白银宝箱) 包含截止到 2022 年 12 月 31 日全商城在售皮肤；

2、100 分 (黄金宝箱) 奖池为商城售价 4500 点券以上精选皮肤；

3、300 分 (铂金宝箱) 奖池为商城售价 6900 点券以上精选皮肤；

4、500 分 (钻石宝箱) 奖池加入限定皮肤，以及商城售价 7900 点券以上精选皮肤；

5、900 分 (超级战斗宝箱) 奖池加入限定皮肤，以及商城售价 7900 点券以上 2020-2022 年上架精选皮肤； 其中 50% 机会解锁 2020-2022 年传说级皮肤或精选限定皮肤。

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