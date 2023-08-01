Meta 高管：公司更名很成功，吸引到了更多注意力

8 月 1 日消息，根据一名离职员工回忆，Facebook 母公司 Meta 的一位高管曾表示，鉴于公司更名 Meta 吸引到更多媒体的注意力，这种做法是成功的。

2021 年 10 月，Facebook 首次宣布更名为 Meta 时，公司声称这只是为了更加注重“元宇宙第一”的新愿景。但没过多久，公司首席产品官克里斯・考克斯 (ChrisCox) 就兴高采烈地宣布新名字成功地抢占了媒体头条，从而减少了对公司的负面报道。

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就在 Facebook 宣布改名的三周前，举报人弗朗西丝・豪根 (FrancesHaugen) 曝光了一系列 Facebook 内部文件，引来公众注意，各路媒体纷纷开始报道。这些披露的内容在全球范围内受到媒体的广泛关注。具体而言，包括有 580 万个高知名度用户发帖不受内容审查限制；Facebook 为了赚更多的钱而忽视公众利益，包括消极对待假新闻、仇恨言论、青少年心理健康等等。

Facebook 宣布改名后，当时有人猜测，这个时机与举报人披露内部信息有关，但 CEO 马克・扎克伯格 (MarkZuckerberg) 强调这种联系是“荒谬的”。然而大约两周后，考克斯却承认了两者之间的联系。

一位离职员工回忆称，去年 11 月，考克斯和时任首席运营官谢丽尔・桑德伯格 (SherylSandberg) 主持了一次全员沟通活动。有人询问了 Meta 更名的整体效果，据员工回忆，考克斯表示更名是成功的，他以媒体对更名报道的数量与举报事件报道进行了比较，作为衡量标准。

他在会议上说：“报道的数量是 Facebook 内部文件报道量的两倍以上”，并且基调也“中性到积极”。

“改变媒体风口方面原先只能想想，”考克斯接着说。“这真的是一件大事，因为 Facebook 内部文件是一个大新闻，尤其是在美国。”对于这个回答，一位前员工感到惊讶。这位知情人士说，他们和其他同事当时都认为这是“一个直白的声明，公司改名就是为了吸引媒体注意力。”

尽管扎克伯格在推动价值数十亿美元的元宇宙项目方面尚未取得财务上的成功，但更名却引发了数月关于元宇宙的媒体报道，并且新名字已经深入人心。正如私募股权公司 ThePatriarch Organization 首席执行官埃里克・希弗 (EricSchiffer) 所说，更名是“一个绝妙的策略，转移了注意力，重新塑造了品牌形象，洗刷了过去的困扰”。

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