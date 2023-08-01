重回万辆，小鹏汽车 7 月交付 11008 辆新车环比增长 28%

IT之家 8 月 1 日消息，小鹏汽车今日宣布，7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

此外，小鹏 G6 实现上市即交付，从 7 月中至 7 月底，G6 已在全国 110 座城市启动规模交付，7 月累计交付超 3900 辆。

此外，7 月 26 日，小鹏汽车官宣与大众汽车集团达成长期战略合作伙伴关系。在战略技术合作方面，小鹏汽车和大众汽车集团将发挥各自优势，基于小鹏汽车的 G9 车型平辆、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件，共同开发两款大众汽车品牌 B 级电动汽车。

目前已有部分车企公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：

‎五菱缤果纯电小车 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%，并已连续两个月交付量突破三万。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

零跑汽车 7 月新车交付量再创新高，共计交付 14335 辆。

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

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