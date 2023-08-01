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高合汽车徐斌：7 月整体交付数量超过 500 台，8 月 HiPhi Y 产能爬坡

2023/8/1 20:16:23 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 1 日消息，高合汽车品牌及传播总经理徐斌微博发文宣布，7 月高合整体交付数量超过 500 台HiPhi Y 7 月底开启正式交付，8 月产能爬坡，交付会加快。

IT之家此前报道，高合 HiPhi Y 已在全国 21 城开启全国集中交付，指导价 33.9 万-44.9 万元。该车定位纯电中型 SUV，长宽高分别为 4938/1958/1658 毫米，轴距 2950 毫米，分为四款车型。

  • 旗舰版：44.9 万元

  • 长续航版：39.9 万元

  • 精英版：36.9 万元

  • 先锋版：33.9 万元

高合 HiPhi Y 配备“5 块屏幕”，包含中控屏、仪表、副驾屏、HUD 抬头显示和流媒体后视镜。其中，17 英寸 OLED 中控屏依然配备“无级定位机械臂”，搭载高通 8155 处理器，支持 25° 俯仰角度可调；15 英寸副驾屏搭载高通 8250 处理器，安兔兔跑分 75.6 万分，支持蓝牙手柄；车顶中央全系标配 HiPhi Port 扩展坞，自带充电接口，可连接 iPad

动力方面，该车有 76.6kWh、115kWh 两种电池包可选560km、765km、810km 三种续航里程可选。单电机版车型最大功率为 247kW，最大扭矩 410N・m。双电机版前电机最大功率为 124kW，后电机为 247kW，最大扭矩 620N・m。

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关键词：HiPhi Y高合汽车

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