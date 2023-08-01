美国超导盘前涨超 150％，一文读懂常温常压超导体影响

北京时间 8 月 1 日消息，韩国研究人员在上月底宣布，他们在“常温常压”下发现了超导材料，引发广泛关注。这项研究涉及一种名为 LK-99 的铅磷灰石，该物质在 127℃以下能够展现出超导性。受此消息提振，美国超导公司 (American Superconductor) 股价在周二盘前交易中一度大涨 150%。

常温常压超导体被视为现代物理学的“圣杯”之一。如果实验结果能够复现，它将成为物理学界重大突破，足以摘得诺贝尔奖。不过，韩国研究人员的论文已经招致外国同行质疑，被认为该结论下的过早，“极有可能是个假象”。

韩国研究人员称发现了常温常压超导体

先简单了解一下什么是超导体？超导体是指在特定温度下可实现零电阻的导体。很长时间以来，它都无法在实际生活中应用，原因在于它通常需要被冷却至极低温，且需要施加极高的压力才能实现超导性。

如果韩国的这项研究得到证实，那么它几乎会像人类发现电一样给社会带来革命性变化。以下是它会带来的七大影响：

1、数码产品功耗大幅降低

超导体将取代电子电路中的所有电线，电子设备消耗的能源将大大减少。

2、铁路变成磁悬浮列车

人类所有铁路，将能够转换为磁悬浮列车，不再由电力或煤炭驱动。

3、节省大量电力、拯救环境

在电力传输中实现零损耗，也不再需要使用发电机将低压交流电转换为适合传输的高压交流电。

4、科学研究成本大大降低

解决每次大型强子对撞机运行时消耗的足够一个小镇使用的能源。

5、核聚变将成为可行能源

获得能够承载几乎无限电流而不发热的电线，一个自给自足的热核反应。

6、创造大量就业机会

需要大量的技术人员、工人、商业人员等，将创造出一个庞大的就业市场。

7、替代能源将取得巨大进步

可以使用额外的电力从海水中提取氢并将其用作燃料，那么会几乎消除对化石燃料的需求。

总而言之，常温常压超导体的发现将真正彻底改变人类今天的生活方式。

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