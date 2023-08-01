沃尔沃汽车极端天气关怀服务：免费更换原厂零件、紧急道路救援等

IT之家 8 月 1 日消息，沃尔沃汽车推出“极端天气用户关怀”，受台风影响的车主可享受“零件终身保”服务，免费更换原厂零件。

IT之家从官方了解到，在车辆救援方面，沃尔沃汽车推出“道路救援”服务。如果车主因为所在城市及区域遭受暴雨等极端天气导致车辆发生车辆故障，即可拨打沃尔沃汽车紧急道路救援热线“1010-8666”，紧急道路救援会提供帮助。

“随车管家”服务（免费期限因具体车型与配置而有所差异，具体以车辆配置表为准）包含一键呼叫、SOS 应急呼叫、碰撞自动求助、道路救援协助等功能，可以提供 7×24 小时全天候在线守护。如果车主在暴雨天气行车时发生车辆故障，可以按下车内道路救援服务按键（位于驾驶员头顶上方），等待沃尔沃汽车的救援。

在车辆质保方面，在一定条件下，因为台风及强降雨等极端天气影响造成的零部件维修、更换，可以享受沃尔沃汽车的“零件终身保”服务（具体适用零件范围以沃尔沃汽车官网为准），免费为车主更换原厂零件。

此外，沃尔沃汽车售后六大服务承诺还包含免费取送车、预约快速养、超长时营业、尊享代步车等服务。

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