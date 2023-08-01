广汽丰田 7 月销量 71343 台，其中凯美瑞销售 17613 台

IT之家 8 月 1 日消息，广汽丰田 7 月销量 71343 台，1-7 月旗舰车型占比超 40%；其中凯美瑞销量 17613 台，1-7 月累计销售超 12 万台；汉兰达销量 7378 台，环比增长 8%；赛那销量 7049 台，环比增长 21%。

IT之家此前报道，丰田汽车推出一系列措施，加速在华智能化和电动化发展，以增强中国市场竞争力。

丰田汽车中国最大的研发基地 —— 丰田汽车研发中心（中国）有限公司从 8 月 1 日起将更名为丰田智能电动汽车研发中心（中国）有限公司（IEM by TOYOTA）。

将中国现有三个合资研发公司（一汽丰田汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司）的工程师派遣到 IEM 主导的开发项目中。

在电动化方面，以多途径为核心实现碳中和，加强本地化电动汽车（含 BEV、PHEV、HEV、FCEV）的开发。

在智能化方面，加快推进智能座舱的本地化设计和开发，通过空间设计和 AI 运用，以及更适合中国实际的自动驾驶和先进安全功能，为用户带来更好的驾乘体验。