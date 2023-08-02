韩国室温超导团队：论文存在缺陷，系一名成员擅自发布，已要求下架

IT之家 8 月 2 日消息，近日，韩国一研究团队在预印本网站 arXiv 上发表了一篇论文，声称实现了室温超导，引起了全球物理界和社会各界的广泛关注和质疑。然而，该研究团队的成员却表示，这篇论文存在缺陷，是团队中的一名成员未经他们同意擅自发表的，目前已向 arXiv 要求撤下论文。

超导体是指能以零电阻传导电流的材料，具有巨大的科技应用价值，但要实现超导状态通常需要极低的温度和极高的压力。如果能在常温常压下实现超导，将对人类的科技发展产生重大影响。但是，这一目标一直难以达成，过去有多个研究团队声称实现了室温超导，最终都被证明是造假或错误。

韩国这个研究团队称，他们发现了一种名为“LK-99”的新型材料，可以在 127 摄氏度以下表现出超导性。这种材料是由铅磷灰石稍加变动的六方结构，引入了少量的铜，他们在论文中提供了一些实验数据和图像来支持他们的观察。

然而，这篇论文很快就遭到了国际物理学界的质疑和批评。有专家指出，论文中的数据和图像存在不一致和不合理之处，而且没有提供足够的细节和证据来证明超导性，有人甚至怀疑这是一场恶作剧或骗局。

arXiv 信息显示，该研究团队包括量子能源研究所代表李硕裴（音）、高丽大学研究教授权英完（音）、汉阳大学荣誉教授吴根浩（音）以及曾任职于韩国电子通信研究院（ETRI）的金贤卓（音）等。

在论文引起国际关注后，李硕裴近日在接受韩联社采访时称，研究团队并未准备好发表论文，但权英完在未征得其他作者同意的情况下，就擅自发布了论文，团队目前正向 arXiv 要求下架论文。

李硕裴还表示，这项研究其实是针对今年 4 月发布在韩国期刊的超导体论文的补充，并且已向国际期刊申请审查。

金贤卓在接受美国媒体采访时也表示，论文还存在很多缺陷，是在未经他许可的情况下发表的。

对于权英完为什么要擅自发表这篇论文，以及他是否有其他动机或背景，目前还不得而知。截至IT之家发稿，权英完还没有对此事做出任何回应或解释。

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