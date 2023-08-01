消息称三星显示已获得批准，开始为苹果 iPhone 15 系列四款机型量产 OLED 面板

IT之家 8 月 1 日消息，据 TheElec 报道，四款苹果 iPhone 15 显示屏已处于最后 PVT 阶段，三星显示今天在获得苹果批准之后已全面进入量产阶段，将向四款 iPhone 15 机型提供显示面板。

报道指出，在 iPhone 15 屏幕的三大供应商中，三星是迄今为止唯一一家开始量产的供应商。

除此之外，LG 显示已获得有条件批准，但该公司必须在开始大规模生产 iPhone 15 Pro 的显示面板之前做出一项或多项改进，预计很快就会满足量产条件，后续有望获得 Pro Max 型号的量产批准。相对的，拿下 iPhone 15 / Plus 订单的京东方则似乎面临一些难题。

IT之家注：从原型机研发完成之后，到正式发售之前一般分为四大阶段，目前苹果供应链厂商已经在为 iPhone 15 系列的量产进行准备：

EVT（工程验证测试）

DVT（设计验证测试）

PVT（产品验证测试）

最后的大规模量产阶段，供应商满负荷运转。

值得一提的是，TheElec 还提到：iPhone 15 Pro Max 的潜望式镜头模块遇到了量产中断，该系列机型的镜头由 LG Innotek 提供模组，由索尼提供传感器。据说收益率低于预期。

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