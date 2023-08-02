消息称小米 14 系列共四款机型，Pro 机型将提供特别版本

IT之家 8 月 2 日消息，近日有多方消息称小米 14 系列预计提供四款机型，目前尚不确定新增机型的命名。

据博主 @i 冰宇宙 爆料，小米 14 系列将提供小米 14、小米 14 Pro、小米 14 Ultra 机型，并没有小米 14 Pro+机型存在。之前曝光机型为小米 14 Pro 特别版，设计更高端，相机无区别。

而据数码博主 @数码闲聊站 爆料，小米 14“大大杯”存在，不过是类似于至臻版的存在，硬件配置和外观（与小米 14 其他机型）都有点区别。

不管怎么说，两位爆料人均已确认小米 14 系列有特别版机型的存在，只是命名、配置等方面还存在争议。

另外，据博主 @数码闲聊站 透露，小米 14/14 Pro 机型的外观已经确定，两款机型均配备 50MP 圆形三摄 + 右上角超大圆形双色温闪光灯 + 方形 Deco，镜头标注信息在 Deco 中间。

小米 14 配备“极限小直屏 + 直角中框”，小米 14 Pro 为“极限大微四曲屏（只有支架处微微微曲的 2.7D，R 角有一丢丢小耳朵）+ 直角中框”，两款机型均提供亮面机身版本。

IT之家附小米 14 线稿，以供大家参考：

▲ 图源 @数码闲聊站

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