淘宝 88VIP 已可领取芒果 TV 会员年卡

IT之家 8 月 2 日消息，芒果 TV 与淘宝天猫 88VIP 达成合作，部分用户在淘宝天猫 88VIP 页面发现其视频权益增加芒果 TV 会员年卡选项。这是淘宝天猫独立运营后，88VIP 首次与阿里生态以外的平台进行权益合作。

淘宝天猫 88VIP 即将迎来五周年庆。与芒果 TV 合作后，88VIP 用户在权益页面选择兑换芒果 TV 会员即可在有效期内享受芒果会员身份及相关权益，包括芒果的独家综艺、影视剧等，以及节目录制体验、会员专属线下活动等。

据淘宝客服称，权益在 8 月 1 日测试上线预计在 8 月 3 日全量上线，如没有看到芒果 TV 的页面，请耐心等待 2 天。如果视频会员页面没有展示芒果 TV，请点击进入 [88VIP 权益领取]，领取后点击去会员中心领专属权益”，或按照上述路径绑定账号。

IT之家注意到，88VIP 领取的芒果 TV 权益不适用于电视端使用。

根据 QM 数据，芒果 TV 移动端月活已达 2.55 亿，位居长视频行业前三，会员体量在 6000 万左右，以年轻女性为主，与 88VIP 用户属性较为契合。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。