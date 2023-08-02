荣耀 Magic V2 系列手机推送 MagicOS 7.2.0.111SP1 系统更新，新增立式交互模式等功能

IT之家 8 月 2 日消息，荣耀近日向荣耀 Magic V2 系列手机推送了 MagicOS 系统更新，新增立式交互模式、折叠屏双屏桌面布局等功能，具体详情如下：

适配机型：荣耀 Magic V2、荣耀 Magic V2 至臻版

版本号：7.2.0.111SP1

开始推送：7 月 31 日

升级链路:

荣耀 Magic V2：7.2.0.103SP2/105SP1/108SP1->7.2.0.111SP1

荣耀 Magic V2 至臻版：7.2.0.105SP1/108SP1->7.2.0.111SP1

更新内容：

桌面： 新增折叠屏双屏桌面布局 ，视觉更舒适，触达更快捷，体验路径:“设置-> 桌面和壁纸-> 桌面设置-> 布局-> 双屏桌面布局”。

立式交互： 新增立式交互模式 ，支持手机在“帐篷”和“台历”折叠状态下横屏显示影音娱乐内容。

相机：优化部分场景拍照效果

音频：提升部分场景音频播放效果

性能：优化部分场景性能体验

IT之家附荣耀 Magic V2 系列手机参数信息：

荣耀 Magic V2 搭载骁龙 8 Gen 2 领先版、LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，内置自研射频增强芯片 C1、独立安全存储芯片；这款手机外屏采用了 6.43 英寸 2376×1060 京东方 OLED 屏，屏幕比例 20:9，全局最大亮度 1500nit，峰值亮度 2500nit，配备第二代纳米微晶玻璃盖板；内屏则采用了 7.92 英寸 2344×2156 京东方 OLED 屏，屏幕比例 9.8:9，全局最大亮度 1000nit，峰值亮度 1600nit。

该机内外屏均支持 120Hz LTPO 刷新率、3840Hz 高频 PWM 调光、 10.7 亿色、超动态臻彩显示、100% DCI-P3 色域，均通过莱茵 TÜV 无频闪认证，支持类自然光护眼，而且内外屏都支持手写笔。

此外，该机还配备了鲁班钛合金铰链 + 荣耀自研盾构钢，全球首款通过瑞士 SGS 高可靠折叠品质金标认证，40 万次折叠无忧，支持多角度悬停。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。