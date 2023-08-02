专为视障人士设计的智能手机 SmartVision 3 发布，采用物理键盘 + 语音控制

IT之家 8 月 2 日消息，移动辅助技术提供商 RAZ Mobility 今天宣布推出 SmartVision 3 智能手机，这款由 Kapsys 公司生产的智能手机，专为盲人和视障人士设计。

SmartVision 3 是一款功能齐全的安卓智能手机，虽然屏幕也支持触控，但还提供了物理按键，对于视障人士更加友好。手机右侧还有专用的按钮可以快速打开谷歌助手进行语音命令操作，并可以通过语音进行文字输入。

SmartVision 3 还预装了一些专为视障人士设计的特殊应用，包括钞票识别器、颜色探测器、光线探测器和放大镜。还可以使用 NFC 标签来识别物体或执行某些操作，比如拨打电话，该手机内含 5 个 NFC 标签。

此外，SmartVision 3 还专为盲人设计了定制无线充电器。

SmartVision 3 顶部是 3.5 英寸触摸屏，底部是物理键盘。显示屏上方有一个扬声器和一个用于视频通话的摄像头。手机顶部有一个用于连接耳机的 3.5 毫米音频插孔和开 / 关机按键，手机右侧有语音命令按键，该按键带有纹理，易于盲操作。此外，手机背面有摄像头和指纹传感器。

SmartVision 3 智能手机可以在 RAZ Mobility 美国官网购买，售价 539 美元（IT之家备注：当前约 3870 元人民币）。

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