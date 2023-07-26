联合国教科文组织呼吁全球学校发布禁令，禁止学生校内使用智能手机

IT之家 7 月 26 日消息，根据联合国发布的报告，呼吁全球学校实施校园禁令，禁止学生使用智能手机。报告认为这项禁令可以改善课堂混乱情况，改善学生学习状态，并帮助保护儿童免受网络欺凌。

联合国教育、科学和文化机构联合国教科文组织表示，有证据表明，过度使用移动的与教育成绩下降有关，高水平的屏幕时间对儿童的情绪稳定性有负面影响。

报告明确指出，包括人工智能在内的现有数字技术应该始终服从于“以人为本的教育愿景”，永远不会取代与教师的面对面互动。

IT之家从报告中获悉，联合国教科文组织警告政策制定者不要全面拥抱数字技术，认为夸大了数字技术对学习成果、经济效率的积极影响，新技术并未总是最好的。

报告总结道：“并非所有的新东西都是进步的，不能因为数字技术能带来某些改变，我们就要完全接纳数字技术”。

联合国教科文组织总干事奥德丽・阿祖莱（Audrey Azoulay）表示：“数字革命具有不可估量的潜力，但正如人们对如何在社会中监管数字革命发出警告一样，必须对教育中使用数字革命的方式给予同样的关注。”

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