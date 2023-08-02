成立 10 年亏了 2000 亿后，Uber 终于赚钱了

赚钱的秘诀，是涨价和扩大业务。

作者 | 芯芯

编辑 | 靖宇

成立十年之后，Uber，终于盈利了。

当地时间 8 月 1 日，全球最大网约车平台 Uber 发布 2023 年第二季度财报，实现有史以来首次营业利润，被其首席执行官称为「重要时刻」。

「人们提到 Uber 时首先想到的不是盈利」，Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 在财报后的电话会议上称，多年来许多人大胆地声称他们永远不会赚钱，「但我们知道他们错了。」

在第二季度，Uber 实现营业利润 3.94 亿美元，其中包括股权投资收益，而去年同期净亏损 26 亿美元。

这是 2009 年 Uber 成立以来，首次报告其基本业务盈利。过去十年中，Uber 和其他行业公司为了抢占市场不断烧钱，据标普统计，至少从 2016 年到今年第一季度，Uber 报告了近 300 亿美元的亏损。

从年初至今，Uber 的股价已经翻了一番，二季度财报发布后，公司股价下跌超 5%，市场担忧 Uber 是否能在未来保持稳定的盈利能力。

同时，Uber 宣布首席财务官将卸任，公司称其离职并不是因为有关财务披露，或会计事项的任何分歧，首席执行官 Dara 感谢他将 Uber 带入首次营业利润阶段，并表示「盈利是一种手段，而不仅仅是目标，我们还面临着许多挑战。」

01、越来越高的车费

回顾 2019 年，Uber 已经开始消减成本，随后受新冠疫情冲击，叫车业务遭遇重创，Uber 裁减了员工人数，并在疫情期间剥离了自动驾驶汽车等非核心业务。

在封锁解除而经济重回正轨后，Uber 的业务也随之恢复。但与疫情前相比，今年夏天，在海外叫 Uber 或 Lyft 的车费平均上涨了 50%，乘车补贴和折扣减少。

在接受《连线》杂志采访时，Uber 现任首席执行官 Dara 得知 2.95 英里的乘车费用居然要 51.69 美元（含小费，约 368 元），自己都感到吃惊，而他原本的估计是 20 美元。

对于价格问题，Dara 主要归咎于通货膨胀，「一切都变得更贵了。通货膨胀已经成为我们日常生活的一部分。」但也有市场分析指出，Uber 的车费增长比通货膨胀速度快四倍。

Dara 同时认为，高额车费是将 Uber 作为一家真正的企业进行运营的结果，而不是只关注在市场上野蛮扩张。

「我认为单纯基于价格的竞争时代已经结束了」，Dora 称，「那是 3 到 4 年前的事情，当时只关注规模，但现在投资者要的是有盈利的规模。」

过去，Uber 的基因关键词是「增长」。公司前任 CEO、创始人 Travis Kalanick 利用大量风投资金补贴用户的打车费用，摧毁了出租车行业，从而建立了庞大的 Uber 用户群体。Dara 接任 Uber 的 CEO 职务后，更加专注于盈利。

Dora 还称，价格随着通货膨胀上涨时，主要受益者是司机，「在 Uber，大部分的费用都会支付给司机。过去四年里，我们的司机每周的收入增加了 40％到 50％，因为这是时间成本和劳动力成本。我认为这是积极的。我们正在看到受众增长，每个月有 1.3 亿人访问我们的平台。所以尽管价格更高了，但人们发现我们的服务更有吸引力。」

今年二季度，Uber 平台上的司机和送货员总计赚了 151 亿美元（包括小费，约 1076 亿元）。Uber 在全球的司机和送货员数量约为 600 万。

然而，今年早些时候，加利福尼亚大学洛杉矶分校劳工中心的研究发现，从 2019 年 2 月到 2022 年 4 月，纽约市 Uber 和 Lyft 的乘客中位数费用增加了 50％，而司机的中位数薪资仅增加了 31％。

Uber Eats

02、越来越大的平台

今年第二季度，Uber 的月活跃平台消费者为 1.37 亿，同比增长 12%，环比增长 5%。平台上的行程单量 23 亿，同比增长 22%，环比增长 7%，意味着平均每天完成 2500 万次行程。

具体来看，Uber 二季度打车和送餐业务订单量有所增长。打车业务总订单额 167.3 亿美元，同比增长 25%，送餐业务 156 亿美元，同比增长 12%。两个核心业务收入分别为 48.9 亿美元和 30.6 亿美元。北美地区的叫车订单首次超过疫情前水平。

「乘车和送餐只是开始。我们正在将更多的功能和服务集成到 Uber 平台上。」Dora 称。

从行业来看，Uber 打车业务的对手 Lyft 在多年的削减亏损后，尚未实现盈利，送餐业务的最大对手则是外卖平台 DoorDash，但 Dara 认为 Uber「在规模和平台方面具有竞争优势」。

据 Dara 介绍，Uber 正在构建一个连接乘客、用餐者、司机、送餐员的网络，而且不排除未来「司机和送餐员碰巧是机器人」的可能。

Dara 的目标是将 Uber 打造成一个大平台，目前 Uber 的两大主要服务是打车和送餐，但他还希望 Uber 可以继续扩展，涵盖「一切出行」，如同亚马逊是一站式购物，他希望 Uber 可以成为一站式交通平台。

不过，尽管打车和送餐业务表现不错，Uber 的货运业务该季度却表现不佳，总交易额和营收均下滑了 30%，明显低于市场预期，好在占总收入不到四分之一。

对于货运业务的情况，Dora 解释称：「近期货运量较少，至少在全球范围内是如此。迄今为止，这对公司来说一直是一个低利润的业务。」

另外，Uber 还扩大了其应用上的广告服务。该公司已经在 Uber、Uber Eats、Drizly 和车载平板上推出了广告，二季度主动进行广告投放的商家在 40 万家以上，广告收入达 6.5 亿美元。

在降本方面，在二季度，Uber 的运营支持、营销推广和研发支出与上个季度持平，但管理费用则比上个季度下降 4.5 亿美元，对提高利润有一定贡献。而且今年 Uber 裁减了数百个工作岗位，主要是在人力资源、货运和海外送餐业务方面，据称占公司员工总数的 3%。

03

需要解决的问题

盈利之后，Uber 如其 CEO 所说的，仍然「面临着许多挑战」。

在 Uber 前任 CEO 时代，不少人质疑 Travis Kalanick 对安全问题不闻不问，公司还曾陷入性骚扰案，他在众多压力下辞职。

Dara 接任后承认对安全问题感到担忧，现在 Uber 引入许多安全功能，「这削弱了我们的增长，但我们不得不做出权衡。」他将安全视为一种前期投资，有助于塑造品牌，「现在我们的增长速度更快，比竞争对手更有盈利能力。」

网约车事故近年来并不鲜见，作为行业巨头，Uber 司机的不当行为或乘客遇难都会成为焦点，Uber 的公众形象也让 Dara 感到压力，他称「人性是不完美的。看到这些让人感到沮丧吗？当然。但最终我认为这对公司是有好处的。」

Uber 近期还做了一个大胆举动，推出 Uber Teen，让青少年单独乘车。成年家长能够给 13 至 17 岁的青少年创建专门的账户，通过家庭档案请求乘车和订购食品，该账户据称有内置的安全功能，包括 PIN 验证、实时行程追踪等。

「世界是不可预测的。也许最安全的做法是呆在家里。但如果您选择走出去，我们认为 Uber Teen 是最安全的方式。」Dara 称。

另外，Uber 司机的角色也是长期历史问题，他们应该被视为独立的零工还是应该享有员工的合法权利，各国立法机构都对此予以关注。Dara 则回应称：「对于 80％的司机来说，灵活性是最重要的特征。他们希望保持独立。我们希望政客真正倾听司机的意见，而不是试图把时钟倒回 20 年。」

无论 Uber 业绩如何，Dara 称，他会一直寻找公司不够好的理由，「我们有一种我永远不想失去的弱势者（underdog）心态。」

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：芯芯

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