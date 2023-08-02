彩云天气 Pro iOS 版限时免费下载，即日起至 8 月 4 日 0 点截止

IT之家 8 月 2 日消息，彩云天气今日宣布，iOS 版彩云天气 Pro 限时免费下载，所有用户送 30 天 SVIP，活动时间为 2023 年 8 月 2 日 14 点 ——2023 年 8 月 4 日 0 点。

iOS 用户进入苹果 App Store，搜索“彩云天气 Pro”即可下载获得永久使用资格。除了 iOS 端，彩云天气 Pro 还在华为应用商店上架，不过由于平台限制，需付 0.01 元才可下载，其余平台暂未上架该应用。

IT之家从彩云天气官方公众号了解到，彩云天气 Pro 下载即得彩云天气永久 VIP 权益。权益包含“3 小时降水图（包含过去 1 小时和未来 2 小时）”、40 天天气预报趋势信息、个人定制化天气通知提醒及免广告权益。

此外，登录彩云天气正式版或彩云天气 Pro，进入我的-兑换中心，均可以凭兑换码“caiyun”免费兑换 30 天彩云天气 SVIP 会员权益（每个账号限领 1 次，需先下载或登录）。

彩云天气 SVIP 权益在 VIP 权益基础上，还可以获得包括：“未来 48 小时降水图、未来 72 小时风场图、5 种专业气象预报图及高清卫星云图”。不过，需要注意的是，预测信息仅供参考，请大家务必同时注意查看实时天气信息。

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