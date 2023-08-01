科大讯飞回应讯飞星火突遭苹果 App Store 下架：正与平台进行沟通

IT之家 8 月 1 日消息，讯飞星火 App 于 6 月 29 日在各大手机应用商店上架，而今日凌晨 2 点有用户发现这款应用已经在 App Store 下架。截至IT之家发稿，苹果 App Store 中的文心一言、ChatGPT 中文版等 App 仍可下载使用。

科大讯飞对第一财经回应表示目前讯飞星火 App 下架的原因还不清楚，正在和平台的同事进行沟通。目前科大讯飞的其他 App 情况正常。

▲ 图源 科大讯飞

值得一提的是，有网友在社交平台发文称，苹果官方通知中国区 App 商店所有应用不允许提供 ChatGPT 相关的服务，有提供的应用需下架整改，整改完毕上架，原因不详。

讯飞官网显示，目前星火认知模型语言“可翻译多种语言”、“根据文本提取摘要”、“检查语法错误并提供建议”、“分析文本中的情感色彩”、“提供生活、工作、医疗、历史等常识信息功能”，还能“上传照片解答数学题”。

据称，该 App 目前已具备“语言理解”、“知识问答”、“逻辑推理”、“数学题解答”等多种应用。

相关阅读：

《多个 AIGC 应用在苹果应用商店下架，接近监管人士称包含数据采集和使用不够规范等问题》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。