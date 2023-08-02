腾讯追加捐赠 1 亿元，驰援抗汛救灾

IT之家 8 月 2 日消息，腾讯公司官博宣布，8 月 2 日，腾讯基金会追加抗汛救灾捐赠资金 1 亿元，用于响应受灾地区紧急援助需求、过渡安置、灾后重建、复工复产、困难群众保障等工作。

此前，腾讯基金会已联动多家机构开展救灾行动，启动常态备灾资金近 700 万元，用于清理淤沙、环境恢复、转运安置等。

此外，腾讯 267 名员工自发组成志愿团队配合专业救援队进行工作。同时，腾讯公司也为应急管理部“灾害应急救援救助平台”在河北的启用提供技术支持与保障。腾讯文档、微信搜一搜、腾讯地图、腾讯新闻、QQ 浏览器等产品也均参与救援技术支持。

在腾讯公益平台，已有 15 万人次爱心网友捐赠超 360 万元，这些爱心善款将和腾讯的 1 亿捐赠一同支持各地救灾工作。

据IT之家今日早些时候报道，北京字节跳动公益基金会宣布捐赠 1 亿元人民币，联合公益机构，为京津冀及福建等受灾严重的地区提供紧急救援，解决部分灾区物资缺乏的情况。后续还将重点聚焦青少年、老年人与残疾人等群体，支持灾后学校重建、房屋修缮及产业帮扶等。

此外，阿里巴巴、小米、理想汽车也宣布捐赠数千万元，驰援京津冀等地防汛救灾。

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