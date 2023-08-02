英伟达发布 “最小”Perfusion AI 文生图模型，体积仅 100KB

IT之家 8 月 2 日消息，英伟达研究人员日前推出了一款名为 Perfusion 的“文生图”模型，该模型最大的特点就是“小”，该模型体积只有 100KB，训练时间只需 4 分钟，但生成的图片依然可圈可点。

据悉，英伟达相关研究人员与以色列的特拉维夫大学合作推出了该模型，官方表示，Perfusion 模型生成的图片质量与 Stability AI 的 Stable Diffusion v1.5 版本大致相同，而在效率方面，得力于其轻量化的体积，Perfusion 模型的效率在业界处于“第一梯队”。

此外，Perfusion 模型的“承接上文”能力也相当突出，用户可以通过文本提示，逐步引导模型分布进行图像创作，英伟达表示，Perfusion 的精确值可追平业界的其他竞品，为生成的图片带来“卓越的视觉效果”。

IT之家发现，英伟达相关研究团队目前仅在官网发布了论文，不过研究团队承诺将“很快发布代码”。英伟达的股价今年已经上涨了 230%，而这款轻量级的 Perfusion 模型有望为英伟达带来更多优势，从而继续提升市场对于英伟达的关注度。

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