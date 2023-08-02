消息称 OpenAI 正测试 DALL-E 3 模型，有望推动 AI 图像生成进入新阶段

IT之家 8 月 2 日消息，OpenAI 在去年 4 月推出了第二代 DALL-E “文生图”模型，该模型凭借过硬的实力吸引了业界广泛注意，也因此一度出圈。

据外媒 Decoder 表示，OpenAI 日前正在准备下一代 DALL-E AI 模型（DALL-E 3），目前该公司正在进行一系列 Alpha 测试，而部分用户已经提早接触到了该 AI 模型。

外媒称，Discord 上的一位匿名用户日前分享了他在测试 DALL-E 3 时的体验。

该匿名用户表示，5 月份的 DALL-E 3 测试版本已经能够生成多种长宽比的图像，同时支持更长的提示语句，还能生成“正常的文字”。

▲ 图源 Decoder

而今年 7 月份的测试版本则更加强大，不过该匿名用户称，7 月的测试版本有可能随机生成一系列 NSFW 场景，以及受版权保护的商标图案，OpenAI 希望能够从模型层面禁止此类“不当内容”生成，因此 DALL-E 3 还需要一定时间进行相关训练调整。

外媒表示，DALL-E 3 在图像质量和多样性方面均有所突破，有望推动 AI 图像生成进入新阶段。

IT之家早前曾报道，Stable Diffusion XL 已推出 1.0 正式版，Stability AI 公司宣称，Stable Diffusion XL 1.0 是该公司迄今为止 “最先进”的 AI 工具，而实际效果的确可圈可点，因此 OpenAI 的 DALL-E 模型也将与其进行“正面挑战”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。