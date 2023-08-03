Meta 发布开源 AI 工具 AudioCraft，用户可通过文本提示创作音乐、音频

IT之家 8 月 3 日消息，美国东部时间 8 月 2 日，Meta 开源了一款生成式 AI 工具 AudioCraft，可帮助用户通过文本提示创作音乐和音频。

根据 Meta 官方介绍，AudioCraft 包含了三个核心组件：

MusicGen： 使用 Meta 拥有 / 特别授权的音乐进行训练，根据文本提示生成音乐。

AudioGen： 使用公共音效进行训练生成音频或扩展现有音频，后续还可生成环境音效（如狗叫、汽车鸣笛、木地板上的脚步声）。

EnCodec（改进版）：基于神经网络的音频压缩解码器，可生成更高质量的音乐并减少人工痕迹，或对音频文件进行无损压缩。

该工具经过开源之后，相关研究人员和从业人员可以使用自己的数据集训练模型。官方宣称 AudioCraft 系列模型能够长期稳定地生成高质量音频，而且易于使用，能够为音乐家和声音设计师“提供灵感”，帮助他们快速集思广益，并“以新的方式迭代他们的作品”。

另据IT之家此前报道，今年 6 月份 Meta 开源了 AI 语言模型 MusicGen，该模型基于谷歌 2017 年推出的 Transformer 模型。如同模型名称所示，MusicGen 主要用于音乐生成，它可以将文本和已有的旋律转化为完整乐曲。

演示视频：

AudioCraft 项目地址：点此前往

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