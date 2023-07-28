宝骏云朵官宣 8 月 10 日上市：先期提供 4 款配置，大疆版车型预计 9 月推出

IT之家 7 月 28 日消息，经历了时长将近两个半月的各种预热（最早为 5 月 10 日工信部完成申报），五菱旗下的纯电新车宝骏云朵终于在今天正式开启盲订，并公布 4 款车型配置，官宣将于 8 月 10 日上市。不过，最关键的信息 —— 售价，官方仍未透露。

据宝骏官方消息，即日起至 8 月 10 日 24 点前，线上线下所有渠道将正式开启盲订，全国用户可通过线上官方渠道（宝骏 App、宝骏汽车小程序、LING Club App、LING Club 小程序）或者线下到店下订新车。同时，宝骏云朵首批新车也已陆续到达全国门店。具体权益如下：

9.9 元下订

充电礼：460km 续航车型送 7kW 交流充电桩 (不含安装)；360km 续航车型送 3.5kW 交流充电桩 (不含安装)。

1000 元下订

充电礼：460km 续航车型送 7kW 交流充电桩 (不含安装)；360km 续航车型送 3.5kW 交流充电桩 (不含安装)。

云上舒适礼：云朵四件套 (头枕 / 腰枕 / 抱枕 / 气垫床)。

金融贴息礼：460km 续航车型金融贴息至高补贴 5000 元；360km 续航车型金融贴息至高补贴 4000 元。

宝骏也公布了更加详细的新车配置：分别为 360Plus、360Pro、460Pro、460Max。其中，入门级的 360Plus 车型配备 100kW 电机、主驾座椅 6 向手动调节、自动空调、直流快充、ESC 车身稳定系统、8.8 英寸仪表 + 10.1 英寸中控屏和 LingOS 车载系统。

至于顶配车型，则拥有侧气帘、氛围灯、电动尾门、手机无线充电、对外放电和更高功率的慢充等配置。

在配置列表中，还有一款官方宣称“敬请期待”的 460 灵犀版车型，但不参与此次盲订。该车搭载与大疆车载合作研发的智能化成果 —— 灵犀智驾系统。上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘透露，大疆版本车型预计会晚上市一个月，按计划 9 月单独上市。

IT之家昨日报道，大疆车载正式宣布其全新一代智能驾驶解决方案命名为“成行”（chéng xíng）。大疆车载还宣布，首款搭载「成行平台」基础版本的量产车，将于几周后正式上市。

该平台最大的特点，是以低至 32TOPS 的算力，7V / 9V 的纯视觉配置，通过“强视觉在线实时感知、无高精地图依赖、无激光雷达依赖”，实现了包括城区记忆行车（32TOPS）/ 城区领航驾驶（80TOPS）在内的 L2 + 智能驾驶功能。同时，该纯视觉智能驾驶系统也支持扩展毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、高精度地图等传感器，进一步增强系统在极限场景下的性能及安全冗余。

此前，关于宝骏云朵的各种配置信息已经陆续公开，除了最终售价。新车外观采用“天空美学”语言设计，共有三款配色：云海白、暮云紫、烟云青，以及黑珍珠、绿宝石两款内饰配色。新车长宽高分别为 4295/1850/1652mm，轴距 2700mm，定位于 10 万级“大五座”纯电轿车。该车将首发德州仪器高算力芯片、惯导 800 万双目摄像头、记忆领航和循迹倒车等软硬件配置。

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