上线 4 个月，苹果版“余额宝”已吸纳 100 亿美元存款

IT之家 8 月 3 日消息，苹果公司今天发布新闻稿，宣布在和高盛的密切合作下，旗下的“余额宝”业务 Apple Card Savings 目前已吸纳超过 100 亿美元（IT之家备注：当前约 718 亿元人民币）存款。

苹果于今年 4 月 17 日，面向 Apple Card 用户，推出了 Apple Card Savings 业务，年利率为 4.15% ，是美国平均水平的 10 倍以上。

该功能允许 Apple Card 用户在 iPhone 钱包应用中开设高盛的高收益储蓄账户（Savings Account），并开始从他们的 Daily Cash 余额中赚取利息。

《福布斯》在 5 月初发布的一份最新报告称，Apple Card 储蓄账户仅在开业前四天就吸引了近 10 亿美元（IT之家备注：当前约 69.3 亿元人民币）的存款。

苹果表示自今年 4 月上线以来，97% 的储蓄账户选择自动将 Apple Card Daily Cash 收到的现金转账到 Savings Account 中。

Apple Pay 和 Apple Wallet 副总裁 Jennifer Bailey 表示：

我们每推出一款金融产品，都在考虑用户的财务健康状况，试图重塑这一类别。这是我们四年前推出 Apple Card 的目标，也是我们推出 Savings 的指导原则。 由于没有费用，没有最低存款额，也没有最低余额要求，Savings Account 为用户提供了管理和保存资金的简单方式。

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