室温超导体真假难辨，韩国学界宣布成立验证委员会：要求提交样品进行验证

IT之家 8 月 3 日消息，韩国超导学会 8 月 2 日宣布成立“LK-99 验证委员会”，表示在国内外争议较大的情况下，该委员会将负责验证成果的真实性。

IT之家注意到，该学会在其网站上发布通知，称“我们已经组建了室温超导体验证委员会，以科学地评估当前的情况并得出明确的结论。”

此前，韩国量子能源研究中心等研究人员在预印本网站“arXiv”上发表了一篇关于材料“LK-99”的论文，声称该材料在室温和常压条件下表现出超导性。然而，这篇论文尚未经过学术验证。这引发了学术界的争论，一些研究人员给出了自己的验证结果，不过整体结果比较混乱。

该学会解释说，他们最初打算通过正常渠道观察国内外研究机构的验证结果。但是，由于过去几天对结果真实性的争议很大，以及其他未经验证的同行研究人员的声明出现，他们决定成立验证委员会。验证委员会的主席是金昌永，他是强关联电子系统基础科学研究院副院长兼首尔国立大学教授。

根据验证委员会目前进行的讨论，他们认为两篇论文和公开视频中呈现的数据不支持 LK-99 是室温超导体的说法。为此，验证委员会要求量子能源研究中心提交 LK-99 样品，以进行室温超导体的验证测量。这一验证过程涉及来自首尔国立大学、成均馆大学和浦项科技大学的研究人员，该学会还提到，除了验证委员会之外，成均馆大学量子材料与超导性中心、高丽大学超导材料与应用实验室、首尔国立大学复杂材料新状态研究中心也正在进行 LK-99 的再现研究。

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