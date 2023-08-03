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保时捷纯电新车 Macan EV 谍照再曝光：首次以几乎“无伪装”形式亮相，有望 11 月首发

2023/8/3 7:44:53 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 3 日消息，据外媒 Motor 1 报道，保时捷旗下纯电新车 Macan EV 终于在 8 月 2 日以无伪装的形式首次亮相。新车仍处于路测阶段，相比于以往拍到的车型，这次的 Macan EV 终于撕掉了前大灯、后三角窗等处的伪装贴纸。

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▲ 图源 Motor1，下同

外观来看，新车采用了几乎与保时捷 Taycan 一致的前大灯，并配有梯形的大尺寸保险杠，整个前脸造型与燃油版 Macan 差异较大。该车侧面轮廓依旧与燃油版 Macan 类似，采用运动风格极为强烈的溜背式车身。

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至于尾部，新车采用了类似贯穿式尾灯的设计，且在大灯下方的区域覆盖了一部分贴纸。之前被拍到的同款车型谍照中，该车保险杠下方曾有假排气管，这次亮相时也消失不见。

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而根据以往由外媒 carbuzz 拍到的谍照来看，新车有望配备主动式尾翼以优化空气动力学表现

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▲ 图源 carbuzz

IT之家此前报道，保时捷 6 月下旬曾发布预告，图中间接公布了该车的侧面造型。而在这之前，这款车一直以局部伪装的形式被曝光。

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新车有望在 11 月开幕的洛杉矶车展首发，2024 年上半年上市。Macan EV 基于大众最新的 PPE 纯电平台研发，支持 800V 高压充电，将搭载最新一代永磁同步电机，提供单电机后驱、双电机四驱两种车型。其中，双电机四驱车型将提供 450kW （603 匹马力）的最大功率，并有望配备容量为 100kWh 的电池组。

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关键词：保时捷Macan EV

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