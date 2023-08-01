首发英特尔 A570M 独显，NEC 推出新款 LAVIE NEXTREME Infinity 笔记本

IT之家 8 月 1 日消息，英特尔现已悄然推出锐炫 A570M 移动 GPU，从规格上来看 A570M 是 A550M 的高功耗版。鉴于 A550M 独显此前基本没有产品搭载，A570M 可能就是 A550M 的实际上市版。

如上图所示，A550M 和 A570M GPU 参数相同，为 16Xe 核心，A570M 功耗更高，为 75-95W。

日本厂商 NEC 今日推出新款 LAVIE NEXTREME Infinity 笔记本，首发 A570M 独显。这款笔记本为 40 周年纪念产品，限量 4,000 台，售价约为 274780 日元（IT之家备注：当前约 13821 元人民币）。

配置方面，这款笔记本搭载 13代酷睿 H 系列处理器，独显为 A570M 8GB。屏幕为 16 英寸 2400p OLED 屏，100% DCI-P3 色域，DisplayHDR True Black 500 认证。接口包括雷电 4、有线网口、SD 卡槽、HDMI 等。

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