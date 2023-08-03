EA：与卢卡斯影业合作密切，今后还有更多《星球大战 绝地》系列游戏

IT之家 8 月 3 日消息，EA 首席执行官 Andrew Wilson 在最近接受外媒 GameSpot 采访时表示，考虑到《星球大战 绝地》系列一直受到玩家的欢迎，且 EA 与卢卡斯影业的关系颇为牢固，所以他很想在未来看到更多《星球大战 绝地》系列游戏。

Andrew Wilson 表示：“我们与迪土尼和卢卡斯影业有着难以置信的合作关系，在这一伙伴关系中我们取得了许多惊人的成就，比如 《星球大战 前线》系列、《星球大战 绝地》系列以及 《星球大战 银河英雄》系列”。

▲ 图源 GameSpot

我们的团队一直在思考未来可以创造哪些新游戏，当然我非常乐意看到更多的 《星球大战 绝地》系列作品，这是一款非凡的游戏，讲述了一个非凡的故事。

Andrew Wilson 同时官宣了《星球大战 绝地：幸存者》将登陆 PS4、Xbox One 平台的信息，他表示“《星球大战 绝地：幸存者》不管是从玩家社区的反馈，还是从其自身品质来说，都是今年‘星球大战 IP’中非常成功的一款作品，并且可能在未来许多年里都有着非常重大的意义。但当我们将其带到 PS4 和 Xbox One 主机上时，或许会遇到一些挑战。”

IT之家昨日曾经报道，Andrew Wilson 在 EA 最新一季财报电话会议上已经透露《星球大战 绝地：幸存者》将登陆 PS4、Xbox One 平台的消息，不过 Andrew Wilson 并未公布这两款版本的具体上线日期。

▲ 图源 《星球大战 绝地：幸存者》官方截图

《星球大战绝地: 幸存者》是《星球大战绝地：陨落的武士团》的续作，由重生工作室制作、EA 发行，目前已经登陆 PlayStation 5、Xbox Series X|S 系列和 PC，Steam 上标准版售价 298 元。

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