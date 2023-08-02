《星球大战 绝地：幸存者》游戏确认登陆 PS4 和 Xbox One 游戏主机

IT之家 8 月 2 日消息，EA 首席执行官安德鲁・威尔逊（Andrew Wilson）在最新一季财报电话会议上宣布，《星球大战 绝地：幸存者》游戏将登陆索尼 PlayStation 4 和 Xbox One 平台。

威尔逊并未公布具体的上线日期，只是表示：“得益于这个传奇系列的社区需求，我们的开发团队致力于将这种绝地体验带到 PlayStation 4 和 Xbox One 平台上”。

IT之家于今年 6 月报道，EA 公布了《星球大战绝地: 幸存者》的玩家数据，截至目前玩家总共击败了 2855586942 个敌人，11.5% 的玩家找到了卡尔的斗篷。

单剑、双剑、双刃、剑枪、大剑的使用率分别为 31%、29%、25%、8%、7%。难度选择上，故事模式、绝地学徒、绝地武士、绝地大师、绝地宗师分别为 14.5%、15%、52.5%、14%、4%。

《星球大战绝地: 幸存者》是《星球大战绝地：陨落的武士团》的续作，由重生工作室制作、EA 发行，登陆 PlayStation 5、Xbox X / S 系列和 PC，Steam 上标准版售价 298 元。

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