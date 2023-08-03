消息称华为鸿蒙 HarmonyOS 4 发布即公测，首批覆盖到麒麟 990 系列机型

IT之家 8 月 3 日消息，华为开发者大会 2023 将于 8 月 4 日-6 日举行，届时鸿蒙 HarmonyOS 4 将正式发布。在大会举行之前，博主 @偶是小贱 带来了 HarmonyOS 4 的最新消息。

据该博主透露，华为会在明天发布会结束后第一时间直接推送升级 HarmonyOS 4 公测版，直接覆盖到麒麟 990 系列机型。此外，该博主还在评论区透露，搭载麒麟 990 处理器的荣耀机型也有机会升级到 HarmonyOS 4 公测版。

麒麟 990 发布于 2019 年，使用台积电 7nm 工艺制造，搭载这款处理器的机型包括华为 Mate 30 系列、华为 P40 系列、荣耀 V30 系列、荣耀 30 Pro / 荣耀 30 Pro+ 等。

华为 HDC 2023 开发者大会议程主要分为七大部分，其中 HarmonyOS 生态峰会将汇聚主题演讲、松湖对话、白皮书、重大发布等重要议程。

此外，华为还将在开发者主题演讲部分展示 HarmonyOS 开发的最新技术和工具，届时IT之家也将为大家带来更多报道。

华为手机主题 HDC 2023 于近日已经上线，安装包体积为 20.26MB，用户可免费下载使用，UI 风格趋向年轻化。这款主题采用上下滑动解锁方式，锁屏左滑进入小组件页面，双击切换昼夜锁屏，新增桌面万象小组件，桌面可跟随锁屏切换昼夜壁纸。

目前尚不清楚这款主题与华为 HarmonyOS 4 有何联系，感兴趣的朋友可以下载体验。

IT之家附详细日程如下：

8 月 4 日

14:30-16:30 东莞篮球中心：大会主题演讲，暨 HarmonyOS 4 发布会

8 月 5 日

10:00-12:00 东莞华为三丫坡园区：开发者主题演讲

14:00-17:00 东莞华为三丫坡园区 B1 大讲堂：鸿蒙生态峰会

19:00-21:00 东莞华为三丫坡湖畔：湖畔音乐节

8 月 6 日

9:30-11:05 东莞华为三丫坡园区：HarmonyOS 学生公开课

8 月 5 日-6 日全天（9:30-17:30），东莞华为三丫坡园区

HarmonyOS 4 体验区

互动体验展区

技术论坛 & Tech.Hour

Codelabs

8 月 3 日-5 日 8:30-17:30

首届 HarmonyOS 极客马拉松

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