三星卢泰文：没有软件优化就没有最好硬件体验，没有合适硬件无法享受更强功能

IT之家 8 月 3 日消息，当地时间 8 月 2 日，外媒 SamMobile 发布了在前段时间 Galaxy Unpacked 活动上专访三星移动业务负责人卢泰文的内容。

该媒体提出“最近，技术爱好者和智能手机爱好者对三星在硬件规格的创新步伐感到失望”的议题，并补充询问道，“人们一致认为，三星对软件的关注，包括软件的功能和更新是一件好事。但他们能否期望在不久的将来，三星再次带来硬件规格的大幅进步？或者说，重大硬件升级已不属于三星当前愿景的一部分 ？”

卢泰文作出如下回答：

‎我认为，在移动行业，尤其是智能手机行业，硬件和软件之间已经有了非常紧密的互动，从而为用户提供最佳的性能和功能。

因此，如果没有软件优化和算法，就不可能获得最佳的可用性或体验，也不可能享受最佳的产品硬件（体验）。反之亦然，没有合适的硬件，我们就无法享受更好的性能和软件功能。

事实上，即便硬件相同，但根据操作系统和 UI 的不同来进行软件优化，用户体验也会有天壤之别。我相信未来情况会更是如此。