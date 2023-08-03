2024 款东风日产骐达新车上市：435L 后备箱 / 681mm 腿部空间，8.99 万元起售

IT之家 8 月 3 日消息，2024 款东风日产骐达于 8 月 2 日正式上市，新车推出 3 款车型，官方指导价为 8.99 万元-11.59 万元。IT之家附详细售价如下：

1.6L CVT 酷动版：8.99 万元

1.6L CVT 智行版：10.39 万元

1.6L CVT 智尊版：11.59 万元

这次上市的新车为小改款车型，新增“无忧绿”配色并小幅升级配置。该车依旧采用 V-Motion 家族设计，标配 LED 日间行车灯、自动头灯，V 字形的前脸颇具辨识度。该车轴距达到 2700mm，后排腿部空间可达 681mm，同时拥有 1062mm 的后备箱开口和 435L 的后备箱容积。

内饰方面，2024 款骐达配备 8 英寸中控屏，内置 Nissan Connect 超智联系统，支持语音控制车辆、远程控制车辆、远程实时监测、车载在线服务、在线影音娱乐、全时在线导航等功能。

智能驾驶方面，该车配备 Nissan i-SAFETY 智能主动安全系统，涵盖 IEB 预碰撞语音控制车辆、远程控制车辆、远程实时监测、车载在线服务、在线影音娱乐、全时在线导航等主动安全配置。

动力方面，2024 款骐达继续配备 1.6L 发动机，最大功率 90kW（122 马力）/6000rpm，最大扭矩 155Nm / 4000rpm，传动系统匹配 CVT 变速箱，百公里综合工况油耗为 6.1 升。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。