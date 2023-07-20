东风日产 ARIYA 艾睿雅 500 纯电 SUV 车型正式上市，19.99 万元起

IT之家 7 月 20 日消息，新款东风日产 ARIYA 艾睿雅今日正式上市，起步价降低至 19.99 万元。新车采用电励磁同步电机，而其他原有车型也进一步降低了指导价。

东风日产 ARIYA 艾睿雅 官方指导价 车型 万元 ARIYA 500 19.99 ARIYA 600 22.49 ARIYA 600 Plus 23.79 ARIYA Performance 26.79 ARIYA Performance Plus 28.29

IT之家查询发现，东风日产在去年 9 月推出旗下首款纯电车型 ARIYA 艾睿雅，首发价 27.28 万元-34.28 万元，后调整为 22.48-28.28 万元。随着这款新车的加入，官方指导价已经降到了 20 万元以下。

外观方面，新车与之前的车型差别不大，采用日产 V-Motion 风格以及全新日产车标 Logo，并集合了毫米波雷达、摄像头及传感器等。

这款车型长宽高分别为 4603*1900*1654mm，轴距 2775mm，风阻系数可以达到 0.297Cd。

动力方面，新车配备 90 kWh 液态锂电池以及最大功率为 290kW 的电机，前后双电机综合扭矩达到 600N・m。

ARIYA 搭载了 e-4ORCE 雪狐电四驱，拥有 600N・m 综合扭矩，支持舒适、经济、运动、雪地四种不同驾驶模式，CLTC 续航最高 623KM，可结合前段驾驶路程电量消耗比率，实时计算剩余续航里程。

内饰方面，Ariya 采用了 12.3 英寸双联屏，配备 HUD 抬头显示功能，可实现三屏联动。

智能配置方面，ARIYA 艾睿雅搭载了“ProPILOT 超智驾 Pro” L2 + 智能驾驶辅助系统，搭载 22 个高精度感知设备，具备五大智能控制系统、S-ALC 一键智能辅助变道、FAP 双模式智能泊车等功能，车机搭载 Nissan Connect 超智联 2.0 + 包含 8 类用车场景、48 项人机交互功能。

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