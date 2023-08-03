宁德时代工厂部分岗位“强制双休”，有工人嫌工资低离职

IT之家 8 月 3 日消息，宁德时代是全球动力电池龙头企业，曾凭借快速扩产和技术优势占据了国内市场的半壁江山。然而，今年以来，随着新能源汽车需求放缓，动力电池原材料价格下跌，宁德时代面临着产能过剩和市场份额下滑的双重压力。

财报显示，今年上半年，宁德时代实现营收 1892.46 亿元，同比增长 67.52%，净利润 207.17 亿元，同比增长 153.64%。虽然业绩亮眼，但市场对其产能过剩的担忧依旧没有减少。IT之家注意到，中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，今年上半年，宁德时代国内市占率为 43.4%，2022 年该数值为 48.2%，2021 年为 52.1%。

据中国企业家杂志报道，宁德时代成立子公司四川时代的员工王鹏（化名）称，去年宁德时代的订单很多，当时他们靠着加班，一个月工资到手七八千。但到了年底，形势急转直下。2022 年 11 月、12 月工厂开始降薪，一些岗位开始限制工时或强制双休，甚至推出了“五天八小时”的工作制。不少工人嫌工资过低选择离开。直到今年上半年，他所在的岗位也时常被限制工时：从过去一天工作 11 个小时，缩短至 8 小时，夜班减少，今年 4 月还连休了半个月。对王鹏来说，被限制工时的影响就是收入减少 —— 今年月工资比去年平均少一两千元。

为了应对市场变化，宁德时代采取了多种措施，包括加快去库存、推出锂矿返利计划、布局新的技术路线和海外市场等。但同时，宁德时代也面临着来自比亚迪、中创新航、亿纬锂能等二线电池企业的激烈竞争。这些企业利用分散化采购和低价策略，不断抢夺宁德时代的核心客户。

在动力电池行业供需关系调整的背景下，宁德时代是否能够保持其“卷王”的地位，还有待观察。

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