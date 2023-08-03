马斯克从 OpenAI 手中获得 Ai.com，域名直接跳转 xAI 公司网站

IT之家 8 月 3 日消息，ChatGPT 此前火爆全球，IT之家早前曾报道，开发商 OpenAI 豪掷千金，买下了域名 AI.com ，用户访问该链接，即会跳转到 ChatGPT。

而当下马斯克从 OpenAI 处获得了 AI.com 的域名，访问 AI.com，能够直接跳转到 xAI 公司网站。

▲ 图源 ai.com

据悉，马斯克称，该公司的目标是“理解宇宙的真实本质”，用人话来说就是“xAI 公司的理念是打造‘能够畅所欲言，不受社会理念限制’的 AI 系统”。

外媒 The Verge 认为，马斯克这一举动可能是为了进行营销，让自己的公司成为 AI 领域的中心，从而与 OpenAI 、微软、谷歌等公司竞争。

AI.com 于 1993 年 5 月注册，距今已有近 30 年的历史。AI 是 Artificial Intelligence（人工智能）的英文缩写，在人工智能行业极具价值。此外，AI 在中文拼音中也有“爱”的意思，因此在中国投资人眼中有另一层价值。

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