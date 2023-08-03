急冻人的冷冻枪有望成为现实，科学家展示“冷冻射线”技术

IT之家 8 月 3 日消息，在 DC 宇宙中，“急冻人”（Mr. Freeze）研究出了可达至绝对零度的冷冻光线枪；而来自弗吉尼亚大学的帕特里克・霍普金斯（Patrick Hopkins）教授，有望将这个创意变为了现实。

只不过该教授研发“冷冻光线枪”的目的并非用作武器，而是用来冷却航天器和高空喷气机内的电子设备。

霍普金斯教授带领的 ExSiTE 实验室目前已经得到了美国空军 75 万美元（IT之家备注：当前约 539.3 万元人民币）的资助，并计划和 Laser Thermal 公司合作，制造原型设备。

霍普金斯教授在实验室环境下，发射了由氦组成的等离子体射流，可以看到呈现紫色的辉光。

教授表示目前由于黄金的惰性，选择它作为目标表面，已经可以实现降温，而接下来的目的是提高冷冻效果，以及减少光束对目标表面的蚀刻影响。

IT之家在此附上原文报道，感兴趣的用户可以深入阅读。

DOI: 10.1021/acsnano.3c02417 DOI：10.1021/acsnano.3c02417

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