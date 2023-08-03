公安部：目前我国机动车保有量达 4.3 亿辆，驾驶人总量达 5.1 亿人

IT之家 8 月 3 日消息，今日公安部召开“服务保障高质量发展”专题新闻发布会，公安部交通管理局副局长王强介绍，目前，我国机动车保有量已达 4.3 亿辆，驾驶人总量达 5.1 亿人，各大城市面临不同程度的交通拥堵、停车难、货车进城难等问题。

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另据乘联会初步统计，7 月 1-31 日，我国乘用车市场零售 173.4 万辆，同比下降 5%，环比下降 8%。乘联会指出，今年以来我国累计零售 1125.9 万辆，同比增长 1%；全国乘用车厂商批发 201.7 万辆，同比下降 6%，环比下降 10%。今年以来累计批发 1308.5 万辆，同比增长 6%。

参考IT之家2022 年 12 月相关报道，据公安部统计，截至 2022 年 11 月底，全国机动车驾驶人数量已经超过 5 亿人，其中汽车驾驶人达到 4.63 亿人；机动车保有量达 4.15 亿辆，其中汽车保有量达到 3.18 亿辆。

公安部交通管理局当时表示，新中国成立后至 2003 年，全国驾驶人数量达到 1 亿人，用了整整 54 年时间。2003 年至 2014 年，驾驶人从 1 亿人增长至 3 亿人，用了 11 年时间。2014 年以来驾驶人进入持续快速增长期，仅用 8 年时间，我国驾驶人数量突破 5 亿人，年均增加 2500 万人。

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