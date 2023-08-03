光荣第二季度财报出炉：手游数据创新高，主机 / PC 游戏销量下滑

IT之家 8 月 3 日消息，光荣特库摩近日公布了今年 4 月 / 6 月的季度财报，根据数据显示，公司营业额为 182.97 亿日元（约 9.16 亿元人民币），同比下降 1.9%；利润为 75.6 亿日元，同比下降 35.6%（约 3.78 亿元人民币）。

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IT之家整理归纳相关信息如下：

游戏业务上，该季度手游表现突出，实现了 33.8% 的增长率，创下季度营业额的历史纪录。

主机 / PC 平台游戏销量下降严重，其中实体版游戏同比減少 53.6%、数字版游戏和 DLC 分别下降了 19.5% 和 14.5%。

财报中并没有披露光荣旗下游戏的销量数据。不过据外媒 techraptor 表示，《莱莎》系列全球累计出货量达到 200 万份、《卧龙：苍天陨落》累计销量突破 100 万份，包括 Xbox Game Pass 在内的总玩家人数超过 380 万。

新作方面，光荣表示《玛丽的炼金工坊 重制版》等游戏目前已经上市，之后还有预计 9 月 28 日发售的《Fate/ Samurai Remnant》 和 2024 年的 《浪人崛起》，此类游戏有望为光荣下一轮财报奠定基础。

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