卡普空更新白金游戏榜单，《怪物猎人：世界》销量 1900 万份位居榜首

IT之家 8 月 3 日消息，今天卡普空更新了白金游戏销量榜（IT之家注：“白金”指销量超过 100 万份的游戏）的排名情况，最新数据截至 2023 年 6 月 30 日。榜单的前十名中，几乎被《怪物猎人》系列和《生化危机》系列包揽。除此之外，《街头霸王 5》位居第 10，销量为 730 万份。

榜单前 10 名具体情况如下：

《怪物猎人：世界》：销量 1900 万份（不含《冰原》DLC）

《怪物猎人：觉醒》：销量 1320 万份

《生化危机 2：重制版》：销量 1260 万份

《生化危机 7》：销量 1240 万份

《怪物猎人世界：冰原》：销量 1050 万份

《生化危机 5》：销量 880 万份

《生化危机 6》：销量 880 万份

《生化危机：村庄》：销量 830 万份

《生化危机 3：重制版》：销量 760 万份

《街头霸王 5》：销量 730 万份

这次更新的白金游戏总共有 114 份。其中，6 月上市不久的《街头霸王 6》在 6 月 30 日之前就已售出 190 万份，而在 7 月 6 日，该游戏官宣售出 200 万份。至于《生化危机 4：重制版》，榜单显示的数据为 490 万份，但在 7 月 20 日销量已经突破 500 万份。

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