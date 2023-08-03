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首页 > 游戏之家>游戏快报

卡普空更新白金游戏榜单，《怪物猎人：世界》销量 1900 万份位居榜首

2023/8/3 15:46:45 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 3 日消息，今天卡普空更新了白金游戏销量榜（IT之家注：“白金”指销量超过 100 万份的游戏）的排名情况，最新数据截至 2023 年 6 月 30 日。榜单的前十名中，几乎被《怪物猎人》系列和《生化危机》系列包揽。除此之外，《街头霸王 5》位居第 10，销量为 730 万份。

Monster Hunter World

榜单前 10 名具体情况如下：

  • 《怪物猎人：世界》：销量 1900 万份（不含《冰原》DLC）

  • 《怪物猎人：觉醒》：销量 1320 万份

  • 《生化危机 2：重制版》：销量 1260 万份

  • 《生化危机 7》：销量 1240 万份

  • 《怪物猎人世界：冰原》：销量 1050 万份

  • 《生化危机 5》：销量 880 万份

  • 《生化危机 6》：销量 880 万份

  • 《生化危机：村庄》：销量 830 万份

  • 《生化危机 3：重制版》：销量 760 万份

  • 《街头霸王 5》：销量 730 万份

这次更新的白金游戏总共有 114 份。其中，6 月上市不久的《街头霸王 6》在 6 月 30 日之前就已售出 190 万份，而在 7 月 6 日，该游戏官宣售出 200 万份。至于《生化危机 4：重制版》，榜单显示的数据为 490 万份，但在 7 月 20 日销量已经突破 500 万份。

卡普空前 114 名的白金游戏完整榜单：点此查看

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关键词：卡普空怪物猎人世界白金游戏

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