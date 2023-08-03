卡普空：对《原始袭变》成绩满意，将尝试并购其他工作室增强开发团队能力

IT之家 8 月 3 日消息，卡普空今日公布了近期公司内部举行的财报问答说明会相关记录文件，其中卡普空提到公司对《原始袭变》的销售额表现满意，并期望《街头霸王 6》销售额突破千万，同时还暗示将“继续进行工作室并购，以增强开发团队的综合能力”。

▲ 图源《原始袭变》官方宣传图

IT之家整理相关内容如下：

卡普空希望《街头霸王 6》 销量超过 1000 万份，并预计《街头霸王 6》的表现将优于前作。

卡普空目前对新作 《原始袭变》的表现十分满意，该游戏当下拥有超过 100 万的玩家数，卡普空认为这一数据传达了“乐观的迹象”。

卡普空 2023 年第二季度的业务结果与公司此前内部预测基本一致，因此卡普空目前并未下调整个财年的预期。

卡普空目前人力有所短缺，公司将加大扩招人才力度以加强开发能力，同时还将采用 AI 等新技术，在中长期内降低开发成本。

卡普空认为，收购 Swordcanes 工作室后可加强 3D 图形处理能力，因此卡普空未来还将继续进行并购，进一步增强开发团队综合能力。

早前新闻报道，彭博社记者 Takashi Mochizuki 上月 26 日在“X”平台上发布贴文声称“卡普空已确认将于本财年内（截至 2024 年 3 月）推出一款迄今为止尚未公开的游戏，这款游戏将会卖出数百万套”，该“神秘游戏“有望为卡普空的财报增色不少

▲ 图源 Takashi Mochizuki 发布的贴文

而据彭博社报道，卡普空的股价今年又上涨了 1/3，在过去十年里，卡普空的股价一路飙升，总共上涨了 1200%。多名分析师认为卡普空目前是日本首屈一指的游戏发行商，该公司旗下《生化危机》《怪物猎人》等系列 IP 近年来在全球获得了不错的反响。

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