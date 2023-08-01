极氪 7 月交付汽车 12039 辆：环比增长 13.4%，创历史新高

IT之家 8 月 1 日消息，极氪 ZEEKR 今日公布了 2023 年 7 月的汽车交付数据，7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

极氪目前有三款车型，包括猎装轿跑极氪 001、纯电 MPV 极氪 009、SUV 极氪 X。

据IT之家此前报道，极氪的第四款新车（内部代号为 CS1E）也逐渐浮出水面，消息称新车基于 PMA2 + 平台打造，预计在今年下半年正式亮相，竞争对手将为特斯拉 Model 3、小鹏 P7 等中型车。

▲ 图源微博 @类星频道，下同

目前已有部分车企公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：

‎五菱缤果纯电小车 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%，并已连续两个月交付量突破三万。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

零跑汽车 7 月新车交付量再创新高，共计交付 14335 辆。

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

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