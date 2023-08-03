比亚迪车机超进化：“百万级硬派越野”仰望 U8 搭载高通骁龙 8+ 满血版，配备 16GB 内存

IT之家 8 月 3 日消息，此前，网友经常会因为比亚迪车机中使用的高通骁龙 625 进行吐槽，不过这一情况在比亚迪升级骁龙 665、骁龙 690/695 后少了很多。

在大部分主流车企还在使用高通 8155 芯片（相当于骁龙 855），而高通也才刚刚发布 SA8295（简单来看可以对标骁龙 888）的时候，比亚迪已经将去年的旗舰芯片骁龙 8+ Gen1 搬上了汽车。

随着比亚迪官方今日正式揭晓了仰望 U8 内饰信息，各大汽车博主也纷纷放出了自己的评测和体验结果。

从博主 @那片梧桐那场雨 给出的图来看，仰望 U8 车机搭载了 3.2GHz 满血版的骁龙 8+ Gen1（SM8475），运行内存达到了 16GB，预装安卓 12 系统，配置堪比去年的顶级平板电脑。

据官方介绍，这款车采用双环抱式“星环”座舱设计，官方的说法是“营造极境之上的豪华奢美”。IT之家整理此次公布的细节配置如下：

“星河”曲面屏：新车搭载 12.8 英寸 OLED 柔性曲面屏，曲率达到 R800，官方称“以瀑布意境为灵感”。左右两侧分别是嵌在中控台内部的液晶仪表和副驾屏。

“建筑大梁”样式圆柱体设计：在中控台下方两侧由圆柱体作为收尾，具有强烈的力量感，与硬派越野气质呼应。

音响系统：搭载丹拿铂金证据车载音响，扬声器外壳采用传统中式的“套方纹窗”图案。

星空律动天窗：“行业首创”三层夹层玻璃，采用透明油墨技术绘制纹路，提供静谧星空、许愿流星、梦幻星辰、多姿星光 4 种灯效模式。

127 色动态氛围灯：贴合呼吸节奏，搭配星空天窗灯效，“宛如大自然的脉搏”。

自然节气香氛：标配三种香氛，灵感来源于中国二十四节气 —— 春分、小满、白露。

内饰配色 / 材质：提供黑橙、灰棕两种配色，灵感分别来源于日出、日落山景；座椅材质为 NAPPA 真皮，经过 78 道工序 + 定制绗缝制成；门板材质为沙比利原木，并采用水性涂层 + 植物果胶。

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