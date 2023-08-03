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宏碁 Q2 净利润 13.92 亿元新台币环比增长 170.2%，将布局磷酸锂铁电芯

2023/8/3 18:03:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 3 日消息，宏碁公司今（3）日召开董事会，通过 2023 年第二季度财报，合并营收为新台币 582.61 亿元新台币（IT之家备注：当前约 132.25 亿元人民币），环比增长 11.1%；毛利为新台币 62.55 亿元，毛利率环比增长至 10.7%。

第二季度营业净利新台币 10.46 亿元，环比增长 338.6%；净利润新台币 13.92 亿元（当前约 3.16 亿元人民币），环比增长 170.2%；单季 EPS 为新台币 0.46 元，上半年累计 EPS 新台币 0.64 元。

宏碁表示，公司通过了产业的疫情后压力测试，业绩也在五月前后出现反转，全新显卡及网络产品也陆续上市。电脑、显示器及多数事业持续贡献营收及获利。

IT之家发现，宏碁当日还发布了一则公告，将投资磷酸锂铁电芯厂商长利科技

宏碁公告称，储能在太阳光电与风电等绿能的发展中扮演不可或缺的角色，为强化储能产业上下游布局，宏碁公司董事会今（3）日决议通过以每股新台币 30 元、不超过 13,000,000 股的额度，预计取得磷酸锂铁电芯大厂长利科技约 11% 股权

长利科技于 2009 年成立于台南，拥有磷酸锂铁电芯的研发及制造经验，且持续开发出与储能系统、电动机车相关的产品。

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关键词：宏碁

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