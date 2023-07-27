哪吒 S 首任车主补偿方案出炉：免费加电、加装氛围灯等四选一

IT之家 7 月 27 日消息，本月 20 日 2024 款哪吒 S 上市，共计推出 6 款配置车型，官方指导价 15.98-26.98 万元。增程版新增加 CLTC 纯电续航 200km 的版本，综合续航里程 1060km，而原先纯电续航 310km 的版本缩减到一款。纯电车型也进行了精简，只剩下 3 款，分别为 715km 后驱、715km 激光雷达版，以及 650 四驱版，相比老款便宜了 3 万。

对于降价，哪吒汽车首席执行官 CEO 张勇此前发文称：24 款哪吒 S 发布会有一些老车主感觉到不舒服，但汽车作为一个消费品，同样性能和质量的产品，价格一定会越来越低的。对老用户，我们会尽最大努力，做出力所能及的补偿，晚一点会发布的。

据IT之家网友投稿，哪吒汽车已经给出了哪吒 S 首任车主补偿方案，称之为“哪 S 周年感恩礼遇”，共提供四种“礼遇”，只能选择其中一种，具体如下：

加电礼遇：免费加电（共 1000 度，有效期 2 年）

光影礼遇：加装氛围灯

科技礼遇：加装电动门把手

积分礼遇：+15000 积分，可用于哪吒 App 商城优品兑换（19 寸锻造轮毅现已上线商城）

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