华为鸿蒙 HarmonyOS 4 明日发布，升级尝鲜报名页面现已开放

IT之家 8 月 3 日消息，华为将于 8 月 4 日-6 日在东莞举办第五届华为开发者大会 2023，并将于明日 14:30 发布 HarmonyOS 4.0 系统，IT之家届时将为大家带来全程视频直播。

据博主 @偶是小贱 爆料，发布会结束后，华为将为搭载麒麟 990 处理器及更新型号的机型直接推送升级全新 HarmonyOS 4 公测版。此外，该博主还透露，搭载麒麟 990 的荣耀机型也有机会升级到 HarmonyOS 4。

现有网友发现，华为已经提前为 HarmonyOS 4 升级尝鲜做好了准备，目前已经将此前的 HarmonyOS 3 升级尝鲜报名渠道改成 HarmonyOS 4 尝鲜渠道。

值得一提的是，图中正式版、Beta 版指的应该是“HarmonyOS 3 智慧新体验”版本，HarmonyOS 4 具体升级名单需待明日才会公布。

自 2019 年 8 月发布以来，鸿蒙 OS 经过几个版本的迭代，逐渐应用于华为手机、电视、手表、智能座舱等产品，鸿蒙生态也在飞速发展。

在去年 11 月的开发者大会上，余承东宣布，搭载鸿蒙OS的华为设备已达 3.2 亿，同比增长 113%。市场调查机构 Counterpoint 称，鸿蒙系统已成为安卓、iOS 之后的第三大手机操作系统。

除此之外，华为鸿蒙系统也获得了国内的政策支持，例如近日深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023—2025 年)》，提出要推动开源鸿蒙、欧拉产业创新发展，力争率先将深圳建成为核心技术领先、产业高度集聚、应用场景丰富、生态支撑完备、全球辐射引领的鸿蒙、欧拉产业高地。这意味着，深圳正加速打造“鸿蒙欧拉之城”。

公开信息显示，HarmonyOS 生态已经发展了 1000 + 家智能硬件合作伙伴、300 + 应用和服务伙伴、50 万 + 开发者共同参与到鸿蒙生态建设中，加速鸿蒙产业落地，进一步推动其在各行业的广泛应用。

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