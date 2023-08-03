消息称“腾讯混元大模型”开始应用内测，多个业务线接入测试

IT之家 8 月 3 日消息，据 36 氪报道，腾讯自研的“腾讯混元大模型”已经进入应用内测阶段，多位腾讯员工表示，近期收到了内部邮件邀请，可以通过网页或者小程序体验混元大模型。据了解，腾讯内部多个业务已经接入混元大模型进行测试。

据IT之家此前报道，BAT 中的其他两家都已经拿出了各自的通用大模型，并开启一系列企业合作以及个人用户测试。而腾讯迟迟没有出手，报道称马化腾曾对此表示“腾讯也在埋头研发，并不急于把半成品拿出来展示”。

今年 2 月份，36 氪就称腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品已成立“混元助手 (HunyuanAide)”项目组。报道称，混元助手项目组的一号位张正友是腾讯史上最高职级拥有者，早年曾在微软研究院就职，带领视觉团队从事大量学术研究，贡献颇丰。张正友于 2018 年加入腾讯，创建了腾讯机器人实验室 Robotics X，致力推进人机协作的下一代机器人研究。2021 年 1 月 8 日，腾讯宣布张正友成为腾讯首位 17 级研究员 / 杰出科学家。

“腾讯混元大模型”的实力究竟如何，还需要等官方正式公开并测试才能得知了。

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