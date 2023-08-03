消息称新款特斯拉 Model 3 九月开始批量供货，预计 20 万元左右

IT之家 8 月 3 日消息，根据 @teslashanghai 最新消息，项目代号“Project Highland”的改款特斯拉 Model 3 已开始试生产，9 月份开始批量供货，10 月开始交付，相较于此前预期有所提前。

据称，该项目项目保密度极高，将一直保密至 9 月份。新车尾灯设计与保时捷 Macan 类似，整体感觉与 Model S 类似。他还提到：根据零部件成本估算这款新车指导价在 20 万元左右。

从IT之家之前的爆料来看，新款特斯拉 Model 3 轿车外观升级不大，主要涉及前后保险杠的改动。

从 Model 3 Highland 汽车变道情况来看，特斯拉分离了转向灯和刹车灯，转向灯采用琥珀色闪烁，区别于红色的刹车制动灯。

根据此前报道称，特斯拉简化了 Model 3 汽车的内饰，采用常规圆形方向盘，不过可以选配 Yoke 方向盘，并配备超大的中控屏幕。

新款特斯拉 Model 3 汽车内饰方面采用了类似新款 Model S 的无按钮设计，加上通风座椅以增加舒适度。

性能方面，新车将会采用来自宁德时代的 66 kWh 新型 M3P 电池，通过添加镁元素实现更高的能量密度和更低的成本。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。