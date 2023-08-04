特斯拉在国内召回部分进口 Model S 和 Model X 电动汽车，安全带存在隐患

IT之家 8 月 4 日消息，日前，特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

IT之家从国家市场监管总局网站了解到，特斯拉自即日起召回生产日期在 2023 年 2 月 5 日至 5 月 16 日的部分进口 Model S 和 Model X 电动汽车，共计 234 辆。

召回原因：本次召回范围内车辆在生产环节或售后维修中拆解了第一排座椅安全带和预紧器，在重新安装时可能没有按照设计规范将安全带与预紧器锚点连接。如果车辆发生碰撞，安全带可能无法发挥设计的约束作用，存在安全隐患。

特斯拉表示，将为召回范围内的车辆免费检查第一排座椅安全带与预紧器锚点。如发现其连接不符合设计规范，将重新按照规范进行安装，必要时将免费为客户更换安全带总成，以消除安全隐患。

▲ 图源特斯拉官网

此外，特斯拉还将召回生产日期在 2023 年 1 月 17 日至 7 月 11 日的部分进口 Model S 和 Model X 电动汽车，共计 37 辆。

召回原因：本次召回范围内部分车辆前视摄像头安装不满足俯仰角设计要求，导致部分主动安全功能不能正常启用，且不能向驾驶员发出相应提醒，存在安全隐患。

特斯拉表示，将免费为召回范围内的车辆检查前视摄像头的俯仰角，对超出设计区间的将进行调整，以满足设计要求，消除安全隐患。

应急处置措施：在车辆召回前，车主应谨慎驾驶车辆，在召回开始后尽快联系服务中心进行检修。

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