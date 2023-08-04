重庆中心城区发布网约车投资经营风险提示，因运力已远超实际需求

IT之家 8 月 4 日消息，中新网 8 月 3 日从重庆市道路运输事务中心获悉，重庆中心城区网络预约出租汽车（下称“网约车”）运力已超实际需求，由此作出提醒：经营有风险，入行、入职务必谨慎。

据介绍，截至 2023 年 6 月，关于重庆中心城区网约车运营情况的数据如下：

取得网约车运输证的车辆达 10.1 万辆

上半年中心城区网约车日均总订单量 46.8 万单

日均出勤接单车辆约 3.2 万辆

单车日均接单 14.5 单

日均营收 (流水) 约 409.5 元 (未剔除平台公司流水抽成、订单信息服务费)

另据重庆市道路运输事务中心提供的数据分析显示，重庆中心城区月均出勤接单的车辆约 5 万辆，仅占总车辆数的 49.5%，车辆运力已远超实际需求。

IT之家此前报道，包括东莞、三亚、温州、济南、遂宁等多地已相继发布网约车饱和预警，提醒当地网约车单车日均接单量不足 10 单。截至 3 月 31 日，全国共有 307 家网约车平台公司取得许可，发放网约车驾驶员证 522.9 万本、车辆运输证 225.0 万本。另一方面，网约车订单量却没有同步增长，甚至出现下降趋势。

图源 Pixabay

此前，上海市道路运输事业发展中心官方公众号“乐行上海”宣布，7 月 22 日零时起暂停受理网络预约出租汽车（网约车）运输证相关业务。此举是“为了进一步维护当地出租汽车行业秩序、维护驾驶员合法权益、促进行业健康稳定发展”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。